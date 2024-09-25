Война Миров. Бомбические пейджеры и проблема технологического суверенитета

Очень-очень большой список предметов повседневности нужно делать самостоятельно

Одновременно изощренный и масштабный теракт в Ливане с одной стороны поднял цунами вопросов, а с другой дал ответы на множество из них. В том числе на тот, почему Казахстан продает нефть в Израиль. Вероятно, чтобы одномоментно не взорвались электросамокаты в Астане и Алматы. Если 2020-ый год обострил проблему медицинского суверенитета каждой конкретной страны, 2022-ой бил в набат о финансовом суверенитете, то сентябрь 2024-го во главу угла ставит технологический суверенитет для любых игроков, которые претендуют хоть на сколько-нибудь приемлемое место в мировой пищевой цепочке.

Массовые взрывы пейджеров в Ливане и Сирии 17 сентября, а затем раций, радиоприемников, музыкальных центров, электросамокатов, солнечных батарей и другого сложного оборудования 18 сентября, породили четыре основных версии произошедшего.

Первое: акция обеспечения перед масштабным вторжением. Ливанское шиитское движение «Хезболла» использовало пейджеры в качестве резервной системы связи. Необъявленная война между «Хезболлой» и Тель-Авивом идет десятилетиями. В февральских репортажах фронтового корреспондента Дарьи Асламовой из Ливана четко фиксировалось, что практически все, с кем она общалась, жили в ожидании очередного вторжения ЦАХАЛа.

Поскольку главная военная сила из 18-ти конфессий довольно крохотного Ливана (чуть больше Кордайского района Жамбылской области и в два раза меньше Жарминского района Абайской области) – это «Хезболла», то и фокус внимания израильских спецслужб направлен именно на нее. Тем более, что в 2006 году Армия обороны Израиля не смогла разгромить ливанских шиитов на поле боя, после чего явно сделали определенные выводы.

Между взрывами радиоэлектронного оборудования и полномасштабными боевыми действиями еврейского государства против Ливана 23 сентября прошло несколько дней. Из-за этого фигурирует вторая версия: прокол секретности либо его угроза заставили форсировать теракт.

Поскольку большая война все-равно началась относительно быстро после взрывов пейджеров и прочей электроники, первая и вторая версии произошедшего переплетаются как волокна циновки.

Наблюдатели связывают задержку мощных израильских ударов по объектам в Ливане и «за компанию» в Сирии с одной стороны необходимостью промониторить международный резонанс, а с другой – консультациями между кабинетом Биньямина Нетаньяху и администрацией Джо Байдена.

Что касается международной реакции, то кроме Ирана и йеменских хуситов никто прямую военную поддержку «Хезболле» не пообещал, Сирия слаба в свете продолжающейся затяжной гражданской войны, а потому в данном аспекте у Тель-Авива руки развязаны.

С американцами сложнее. Действующей администрации Белого дома нужна мирная обстановка на Ближнем Востоке, чтобы Камала Харрис воспринималась в качестве кандидата в президенты-миротворца, поскольку большая часть электората демократической партии – это пацифисты. Они и так сильно возмущены гигантскими жертвами в Секторе Газа, а тут еще Ливан подпадает под израильскую раздачу.

Как бы то ни было, но авиационные и наземные ракеты на объекты «Хезболлы» и ливанскую инфраструктуру падают в промышленных масштабах. Вашингтон при любом раскладе Израиль бросить не может, ибо крах еврейского государства все воспримут как очередной признак упадка глобального гегемона. Для Белого дома действия Тель-Авива – это большая политическая подстава, но ничего не поделаешь: интересы Нетаньяху и Байдена-Харрис разошлись в силу объективных причин, а геополитика заставляет их увязывать по законам диалектики.

Хронологически получилось так, что 16 сентября США попросили израильское руководство предпринять усилия по замирению ситуации в регионе (особенно им не нравится голодная блокада Сектора Газа). На следующий день произошел массовый взрыв пейджеров. То есть ответ сделан в направлении наоборот. Тот факт, что Вашингтон продолжает поддерживать Тель-Авив, вполне убедительно указывает на невозможность разрыва между Дядей Сэмом и еврейским государством. Они уже как сиамские близнецы и если Биньямин Нетаньяху принял решение идти до конца, то и администрации Белого дома придется идти тем же путем до конца Израиля как минимум.

Третья версия произошедшего: с помощью взрывов пейджеров и прочего формально не опасного оборудования проведена акция устрашения, дабы все потенциальные адресаты очень хорошо подумали, стоит ли связываться с Израилем.

Судя по тому, как в первые дни были обескуражены ключевые незападные игроки ближневосточных раскладов, демонстрация возможностей еврейского государства их реально впечатлила. Китай, например, о твердой поддержке Ливана и жестком осуждении взрывов пейджеров заявил только 23 сентября, когда боевые действия между ЦАХАЛ и «Хезболлой» приняли формат полноценной войны. Ну а в Сирию двинулся поток ливанских беженцев. Чтобы бежать в страну, где продолжается гражданская война, в стране исхода все должно быть весьма страшно.

Поскольку ближневосточный узел в силу исторических причин традиционно большой и многослойный, в нем нашелся и четвертый ракурс. Взрывы предметов домашней повседневности в гигантском масштабе – это еще и послание коллективного Запада, частью которого несомненно является Израиль, в адрес России.

В Тель-Авиве не поверили, будто хуситская инженерно-конструкторская школа доросла до гиперзвуковых ракет. Гиперзвук от йеменцев упал в безобидном месте, но «Железный купол» при этом все равно пробил. В общем, у евреев тоже есть неожиданные козыри и они их убедительно продемонстрировали. Без всякого трепа про «красные линии» и «самое последнее предупреждение».

По информации от специалистов, в каждом устройстве находилось по 10-25 грамм взрывчатки. Причем заложена она была промышленным способом. При всей хитроумности работы израильских спецслужб, без высокотехнологичной промышленной базы такие акции проводить невозможно.

Идущая война в Восточной Европе очень быстро показала ВС РФ, что рации «баофенг» на поле боя смертельно опасны, поскольку слушаются противником. Современные средства связи российского производства поступают войскам в гомеопатических количествах, ибо все деньги ушли на дворцы тимуров ивановых. В результате волонтеры по всему постсоветскому пространству готовы покупать хотя бы ТАИ-43 (телефонный аппарат индукционный образца 1943 года), которые после соответствующей «прошивки» поступают на передовую. Их преимущество в защищенной линии связи, не прослушиваемой врагами. Лучше, конечно, ТА-57 или ТА-88, но сейчас не до жиру.

Фактически Израиль совершил преступление против глобализации. Идеологическим обоснованием мирового разделения труда является то, что конкретная страна фокусируется на том, что у нее лучше всего получается в силу комплекса обстоятельств (климат, трудовые навыки населения, ресурсная база), а взамен покупает все недостающее. Но если все недостающее от радиоприемников до энергетических турбин – пусть и превосходного качества – может в любой момент взорваться и тебя убить, то надо делать то же самое самому. Пусть похуже и дороже, зато безопаснее.

Формально проведенная «Моссадом» спецоперация нарушает гигантское количество норм международного права. Дело в том, что злонамеренная интеграция в международные производственные цепочки – это уголовно наказуемое преступление. Получается, что все звенья любой технологической цепочки за пределами контура суверенного государства – это сплошь зона уязвимости. Не говоря уже о том, что все эти смертельно опасные изделия убивали и калечили «неопределенный круг лиц». В реальности международное право давно умерло, однако в пропагандистских целях к нему продолжают обращаться все, кому не лень.

Тель-Авив взвинтил и без того высокие ставки в противостоянии на Ближнем Востоке. В то время как Вашингтон де-факто показал приверженность своему союзнику, европейские государства в большей или меньшей степени «отморозились». Теперь Израиль стал заложником последствий президентских выборов в США. Если между демократами и республиканцами начнется сколько-нибудь затяжная «замятня» на почве борьбы за власть и Штаты станут на этот период времени геополитически недееспособны (как человек в период резкого отравления, например), то с еврейским государством попытаются свести счеты.

Кровавые «терки» в земле Ханаанской – это все-таки региональный аспект, тогда как проблематика технологического суверенитета по всем промышленным предметам, которые потенциально могут взорваться, затрагивает все вменяемые государства планеты.

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