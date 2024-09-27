«Олег Пак: Казахстан может получать от нефтедобычи дополнительно $20 млрд в год». «Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии». «Рождаемость в РК: природа «казахского феномена» и демографические вызовы»

Сетевой Казахстан 27 сентября 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Global Innovation Index — 2024: Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии» — В Женеве состоялась 17-я ежегодная церемония объявления результатов авторитетного международного рейтинга Global Innovation Index — 2024. Казахстан вошел в тройку лидеров-стран Центральной и Южной Азии… Казахстан показал качественный рост и вошел в тройку лидеров Центральной и Южной Азии (после Индии и Ирана), поднявшись с 81-го на 78-е место в глобальном рейтинге. Улучшение наблюдается по показателям «Эффективность государственного управления», «Верховенство закона», «Шкала PISA по чтению, математике и естественным наукам», «Развитость рынка», «Ведение бизнеса», «Чистый приток прямых инвестиций».

FORBES . KZ . «Олег Пак: Казахстан может получать от нефтедобычи дополнительно $20 млрд в год» — Инициатор петиции за раскрытие нефтяных контрактов объясняет свою позицию. В июне 2024 года на платформе ePetition была размещена петиция «Требуем раскрыть условия СРП по ТШО, КПО и НКОК» (имеются в виду компании «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и North Caspian Operating Company N.V.) Идея подачи петиции о раскрытии нефтяных контрактов по месторождениям Тенгиз, Кашаган и Карачаганак принадлежит главе Казахстанского союза нефтехимической промышленности Kazhimprom Олегу ПАКУ.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Банки и благотворительность: самокаты для детдомовцев и бесплатный тренинг для журналистов» — «Курсив» систематизировал информацию о меценатской деятельности банков в 2023 году. Самый крупный соцпроект был реализован на деньги Forte. Самые прозрачные бюджеты – у того же Forte и Халыка. При этом большинство БВУ либо отчитались о своей благотворительности для галочки, либо достижения на этой ниве не заслуживали того, чтобы о них громко говорить.

VLAST . KZ . «Блокировки, контроль или поддержка: как решить проблему подросткового суицида?» — В сентябре Алматы потрясло несколько резонансных случаев подросткового суицида. В социальных сетях начали распространяться сообщения, в которых эти случаи связывают с онлайн-игрой, однако полиция официально опровергает их. В школах тем не менее проводят экстренные родительские собрания по теме кибербезопасности, а министерство просвещения публикует список «опасных» интернет-сообществ, книг и игр. «Власть» задала вопросы министерствам и детскому омбудсмену, а также узнала у экспертов, насколько доказано влияние подобных игр на подростков, и обсудила эффективность государственных мер по предотвращению суицидов.

SPIK . KZ . «Рождаемость в РК: природа «казахского феномена» и демографические вызовы» — Современный мир, особенно высокоразвитые страны, переживает кризис рождаемости со всеми вытекающими из этого негативными социально-экономическими и политическими последствиями. Причем, как полагают эксперты, он случился вследствие урбанизации, индустриализации, роста уровня образования и тенденции к гендерному равенству, которые размывают традиционные ценности и укрепляют ценности экономические. Парадокс в том, что при таких же условиях в Казахстане рождаемость сохраняется на достаточно высоком уровне…

CARAVAN . KZ . «Сколько миллиардов Казахстан потерял на неиспользуемых землях» — На прошлой неделе очередную бомбу взорвал депутат мажилиса Бакытжан БАЗАРБЕК. Как следует из его спича на пленарном заседании палаты, «ситуация требует вмешательства правительства и Генеральной прокуратуры»… Суть гнева депутата: в Павлодарской области местная прокуратура потребовала от управления земельных ресурсов устранить все нарушения законов при выделении участков в тысячи гектаров. Всплыла несусветная дичь! 42 из 95 фермерских хозяйств созданы в границах формально не существующих населенных пунктов. То есть, фактически они есть. Но на картах чиновников их нет. Значит, формально там нет и земель для выращивания чего-либо и выпаса скота?

GOLOS — NARODA . KZ . «Трупы животных, свалка и добыча грунта: кто виноват в земельном скандале села Талапкер?» — В редакцию «Голос народа» обратились активисты и пайщики села Талапкер Акмолинской области. Жители жалуются на местное ТОО «Талапкер ЖТ», которое, по их словам, запрещает пайщикам косить сено и народу пасти скот, а также использует земли по нецелевому назначению.

LITER . KZ . «Воспитание и вседозволенность: последствия для семьи и общества» — В каждой семье есть определенные нормы и правила, которые формируют основы поведения ее членов. Но что произойдет, если в семье царит атмосфера вседозволенности? Это может привести к серьезным последствиям, таким как девиантное поведение, которое проявляется не только в семейных отношениях, но и в обществе – считает психотерапевт высшей категории Тамара АСИМ. Редакция разбиралась в этом кейсе на примере вседозволенности, в которой, по мнению эксперта, воспитывался экс-министр национальной экономики Куандык БИШИМБАЕВ.

ORDA . KZ . «Выпускники программы «Болашак» вернули почти два миллиарда тенге за отказ вернуться в Казахстан» — За 31 год существования программы «Болашак» более двухсот выпускников обязали вернуть деньги за обучение за рубежом в связи с их отказом возвращаться в Казахстан.

EXCLUSIVE . KZ . «Маргулан Сейсембаев: Старый Казахстан продолжает контролировать силовой блок?» — Известный предприниматель Маргулан Сейсембаев обратился в Администрацию Президента РК, премьер-министру и Генеральному Прокурору с призывом разобраться с «неоднократными и вопиющими фактами попыток препятствия ведению следствия со стороны руководства прокуратуры города Алматы».

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