Долгожданный мост через Бухтарминское водохранилище открылся в ВКО

Усть-Каменогорск. 21 октября. КазТАГ – В Восточно-Казахстанской области открыт долгожданный мост через Бухтарминское водохранилище, строительство которого началось в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта.

«Новый мост построен по поручению Главы государства в целях повышения комфорта и безопасности жителей. Вы знаете, что в регионе на протяжении 50 лет граждане передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Создание сооружения местные жители ждали очень давно», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов на встрече с жителями области.

Мост соединяет шесть районов региона: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский, и решает проблему транспортной связности, от которой местные жители страдали десятилетиями.

Мост длинной 1316 метров, который стал самым протяженным в стране, сможет пропускать до 80 тыс. автомобилей в сутки, что значительно улучшит транспортную ситуацию в регионе.

19 сентября 2019 года Токаев поручил правительству и акимату ВКО совместно рассмотреть вопрос выделения средств на строительство моста на Бухтарминском водохранилище. Он отметил, что жители Курчумского района ВКО передвигаются посредством старого парома, которому уже более 50 лет. Глава государства указал на то, что данный вопрос важен для района с населением более 20 тыс. человек.

В ноябре КазТАГ со ссылкой на данные властей региона назвало сумму, которая может быть потрачена на строительство моста – Т23 млрд, однако уже 6 января 2020 года агентству стало известно, что планируемая стоимость проекта выросла до Т32 млрд – такую цифру тогда озвучил аким ВКО Даниал Ахметов. Вместе с тем, тогда же он оговорился, что «до конца апреля текущего года будет уточнение финансирования из республиканского бюджета».

8 июля 2020 года КазТАГ со ссылкой на описание лота на портале госзакупок сообщало, что стоимость строительства моста через Бухтарминское водохранилище в ВКО вновь изменилась, и может составить Т26,2 млрд.

16 августа 2020 года сообщалось, что первые Т500 млн на строительство моста через Бухтарминское водохранилище уже выделили. 21 декабря 2022 более чем вдвое – до Т61,4 млрд выросла его стоимость.

Летом 2023 года строители обратились к Токаеву из-за отсутствия финансирования.

В сентябре 2024 года мост над Бухтарминским водохранилищемобещали открыть через месяц.