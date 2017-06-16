Астана. 16 июня. КазТАГ – В Минске национальной компанией Kazakh Invest совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой проведена торговая миссия казахстанских производителей, сообщила пресс-служба Kazakh Invest.

«В рамках мероприятия проведена встреча представителей ТОО «Электровоз Курастыру зауыты» с руководством ГО «Белорусская железная дорога». По словам заместителя генерального директора ТОО «ЭКЗ» Андрея Ершова, были обсуждены вопросы поставок казахстанских пассажирских электровозов в Беларусь. В планах экспорт 20 пассажирских электровозов модели KZ4AT для нужд Белорусских железных дорог», — говорится в распространенном сообщении.

Также по итогам встречи казахстанских производителей агрохимической продукции ТОО «КазАзот» и ТОО «Темир-Сервис» с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимиром Гракуном казахстанские компании будут внесены в реестр поставщиков удобрений для нужд сельхозпроизводителей Беларуси.

Кроме того, достигнута договоренность о поставках казахстанскими производителями продуктов питания для крупнейшей белорусской торговой сети супермаркетов «Виталюр».

Как напомнили в пресс-службе, это уже 6-я торговая миссия казахстанских компаний в Минске. По итогам мероприятий были заключены экспортные контракты на $20 млн.