Астана. 16 июня. КазТАГ – Разрабатываемый проект Кодекса о недрах и недропользовании предполагает упрощение процедур доступа инвесторов к получению прав на недропользование в Казахстане, сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

«В проекте Кодекса о недрах в части регулирования недропользования в нефтегазовой сфере закладываются большие концептуальные инновации. В частности, предполагается упрощение процедур доступа инвесторов к получению прав на недропользование, упрощенная процедура по аукциону. Предполагается вернуть форму контракта на совмещенную разведку и добычу, что также обеспечит гарантии инвесторам», — сказал А.Магауов на пресс-конференции в пятницу.

«Если подписанный типовой контракт будет соответствовать всем положениям утвержденного модельного контракта, то он будет подписываться без какой-либо дополнительной экономической или правовой экспертизы», — добавил он.

Значительные изменения коснутся рабочих программ, отметил А.Магауов.

«Рабочая программа в текущем ее виде будет исключена. Контракт должен будет содержать только обязательства по минимальным объемам работ, при этом контроль будет осуществляться только по ключевым проектным показателям добычи, чтобы не привести к каким-то нарушениям при эксплуатации месторождения. Также будут большие инновации в части упрощения госэкспертизы проектных документов», — отметил вице-министр.

«По базовым проектным документам предполагается только два вида экспертизы – это экологическая экспертиза и экспертиза в ЦКР (центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых — КазТАГ) на соответствие положительной практике разработки месторождения. Также ожидается, что в рамках ЦКР будет реализован принцип «одного окна», когда в рамках утверждения проектного документа будут приниматься коэффициенты извлечения нефти по данному месторождению», — подчеркнул А. Магауов.

Минэнерго РК ожидает, что данные нововведения, предусмотренные Кодексом о недрах, окажут существенное влияние на приток инвестиций в частный сектор и в дальнейшем – на восполнение запасов, а также на поддержание уровня добычи на высоком уровне.

Как сообщалось, принятие парламентом РК нового кодекса «О недрах и недропользовании» ожидается до конца 2017 года.