Астана. 16 июня. КазТАГ – Стоимость проекта расширения Карачаганака предварительно сокращена вдвое, до $4,5 млрд, сообщил генеральный директор ТОО «PSA» Мурат Журебеков.

«Сумма (по проекту расширения Карачаганака — КазТАГ) на сегодняшний день пересматривается. Изначальная концепция была в прошлом году порядка $9 млрд, уже на сегодняшний день она вдвое меньше, и это еще не предел», — сказал М. Журебеков на пресс-конференции в пятницу.

Сейчас, с учетом конъюнктуры цен на нефть и долгосрочных прогнозов, все долгосрочные планы у консорциума пересматриваются, утверждает он.

«Единственная цель сейчас заключается в том, чтобы все эти проекты расширения при сегодняшних ценах на углеводороды были окупаемы. Поэтому работа по оптимизации концепции проекта расширения ведется. И мы думаем, что к концу этого года у нас уже будут определенные результаты», — подчеркнул глава компании.

«Схема финансирования не меняется, у нас все финансирование идет в соответствии с условиями ОСРП (окончательного соглашения по разделу продукции — КазТАГ) – финансируют подрядные компании из своих средств и потом это возмещается за счет карачаганакского сырья», — добавил М. Журебеков.

Говоря о переговорах с Карачаганакским консорциумом, он отметил, что у PSA «действительно есть разногласия по механизму раздела продукции в рамках ОСРП».

«Но это сугубо коммерческий спор. Министерство энергетики в соответствии с условиями контракта обратилось в международный арбитраж в Стокгольме. При этом, учитывая наши исторические взаимоотношения с Карачаганакским консорциумом, мы проводим параллельно переговоры», — сказал глава компании.

«Мы ожидаем, что переговоры продлятся до конца этого года и дальше уже мы проинформируем об их итогах», — заявил М. Журебеков.

Карачаганак является одним из крупнейших и сложнейших с точки зрения эксплуатации нефтегазовых месторождений в Казахстане. Площадь месторождения составляет 280 кв. км, его запасы оцениваются в более чем 1,2 млрд тонн нефти и конденсата и более 1,35 трлн куб. м газа.

Разрабатывает месторождение Karachaganak Petroleum Operating B.V. Компания является совместным предприятием BG Group (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), ОАО «Лукойл» (13,5%) и АО «НК «КазМунайГаз» (10%).