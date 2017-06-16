Астана. 16 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан одним из первых в мире запустил систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, отметил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Мы разработали и приняли соответствующую нормативно-правовую базу — готовы делиться опытом в этой сфере. Также предлагаю (…) выстроить единую информационную систему по учету эмиссий в атмосферу. Мы должны стремиться к тому, чтобы информация по эмиссиям и газам становилась доступной и полной в разрезе всех стран и городов мира. Надо уйти от протекционизма и субсидирования традиционной энергетики по примеру Ирландии, которая отказалась от государственной поддержки сырьевой экономики в целом», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании Астанинского экономического форума в пятницу.

При этом он подчеркнул важность исполнения Парижского соглашения для экономической и экологической мировой безопасности.

«Экономический рост должен основываться на развитии чистой энергетики и сохранении экологии. Важно всеобщее исполнение Парижского соглашения. По оценкам международных агентств, достижение его целей не только замедлит глобальное потепление, но и даст прирост мировой экономики на $20 трлн, или на 27%. При этом будут созданы миллионы новых рабочих мест», — указал Н. Назарбаев.