Рост ВВП Казахстана ожидается в пределах 4% в 2017 г.

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Астана. 16 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Рост ВВП Казахстана ожидается в пределах 4% в 2017 году, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«В этом году в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD наша республика заняла 32-е место, поднявшись на 15 позиций. По легкости ведения бизнеса, по данным Всемирного банка, Казахстан занял 35-е место. Мы гордимся, что мы добиваемся таких показателей, — как молодая развивающаяся страна. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, в 2017 году мы ожидаем рост ВВП страны в пределах 4%», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании Астанинского экономического форума в пятницу.

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