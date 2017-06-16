Астана. 16 июня. КазТАГ – На верфи ВАРД в румынском городе Браила состоялась церемония спуска на воду специализированного судна «Беркут», сообщила пресс-служба НМСК «Казмортрансфлот».

«Судно построено для перевозки негабаритных модулей по маршруту порт Курык – порт Прорва (Северная часть казахстанского сектора Каспийского моря), которые будут транспортированы в рамках проекта будущего расширения «Тенгизшевройл» (ПБР ТШО)», — говорится в сообщении в пятницу.

Всего запланирована перевозка порядка 75 негабаритных модулей в течение 3-х лет — с 2018 по 2021 год, уточняется в сообщении.

Судно «Беркут» — второе в серии из 3-х специализированных судов, которые будут построены для ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в рамках всего проекта ПБР ТШО. Как уже сообщалось, первое судно «Барыс» было спущено на воду 12 мая 2017 года.

«Данный тип судов специально спроектирован для транспортировки грузов в мелководных районах северного Каспия. Новые суда имеют длину 113 метров и ширину 21 метр, а их максимальная грузоподъемность 1800 тонн при осадке до 4 метров делают суда уникальными в Каспийском море. Эти суда специально спроектированы для транспортировки грузов в мелководных районах северного Каспия», — поясняется в сообщении.