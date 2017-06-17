Алматы. 17 июня. КазТАГ — Казахстан и Украина готовят к подписанию соглашение о производственной кооперации в авиастроении, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

«Договорились активизировать взаимодействие ГК «Укрспецэкспорт» и ООО «Казахстанская авиационная промышленность» относительно создания на базе Авиационно-технического центра в Астане сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов семейства «Антонов». Планируем завершить согласование проекта Соглашения между КМУ и Правительством Казахстана о производственной кооперации в авиастроении и подготовить его к подписанию», — сказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам 13 заседания совместной межгосударственной казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также будет разработан план мероприятий по обеспечению авиакомпаний и заинтересованных структур Казахстана региональными реактивными пассажирскими самолетами Ан-148 и Ан-158, а также по предоставлению услуг авиаперевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов.

По словам Г.Зубко, Украина предложила Казахстану поставки нового вертолетного двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В, а также возможности осуществления капитального ремонта двигателей семейства Д-36 и двигателей ТВ3-117.

Вместе с тем, стороны договорились поддержать сотрудничество в рамках украинско-казахстанской рабочей группы по созданию космического ракетного комплекса на базе ракеты-носителя легкого класса.

Министр также отметил, что Украина готова предложить концепцию и поставить оборудование для организации охраны морской линии Казахстана.