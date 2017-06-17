Алматы. 17 июня. КазТАГ – Казахстан и Украина обсудили вопросы развития мультимодальных перевозок в направлении Европа-Азия-Европа, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

«Обсуждались вопросы развития мультимодальных перевозок в направлении Европа-Азия-Европа. В частности, речь шла об увеличении объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом между Украиной и Казахстаном, формирование конкурентных тарифных условий», — говорится в сообщении со ссылкой на вице-премьер-министра-министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко по результатам 13 заседания совместной межгоскомиссии по экономическому сотрудничеству Казахстана и Украины.

Кроме того отмечается, что стороны будут реализовывать комплекс вопросов по развитию производственной кооперации в сфере ТЭК и транспортно-логистической сфере. В частности, обсуждаются возможности использования украинской нефтетранспортной системы для транзита казахстанской нефти, с использованием мощностей нефтепроводов «Одесса-Броды» и «Дружба».

Вместе с тем, изучается возможность использования морского нефтегазового терминала «Южный» для перевалки нефтепродуктов из Казахстана. Договорено активизировать эксплуатацию украинского мультимодального терминала морского порта «Черноморск». Г.Зубко отметил, что Украина готова поставлять в Казахстан оборудование для нефтегазовой промышленности.

По сообщению украинского министра, эксперты изучают возможность создания СП по добыче урана на территории обеих стран методом скважинного подземного выщелачивания для нужд украинских АЭС.

«Планируем организовать обучение украинских специалистов методам подземного скважинного выщелачивания с использованием опыта и технической базы Казахстана. Продолжим сотрудничество в вопросах поставок украинских ионообменных смол урановидобувним предприятиям Республики Казахстан», — отметил Г.Зубко.

Он подчеркнул важность углубления двусторонней производственной кооперации в области энергоэффективности, энергосбережения, производства оборудования для использования энергии солнца и ветра.