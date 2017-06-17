Караганда. 17 июня. КазТАГ – Осужденный за лжетерроризм бывший учитель физики Юрий Пак вышел на свободу, передает корреспондент агентства.

Его встречали супруга, дети и друзья.

Напомним, Абайский районный суд Карагандинской области в выездном судебном заседании удовлетворил ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание в виде штрафа в размере Т170 тыс.

Ю.Пак был приговорен к 2 годам колонии 3 октября 2016 года по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер «102» и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился.

Позже сенатор Дарига Назарбаева обратилась к генеральному прокурору Казахстана, чтобы разобрались в деле карагандинского учителя. Однако апелляционная коллегия оставила без изменений приговор первой инстанции – 2 года лишения свободы.

В связи с принятием закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» Учреждение АК-159/18 обратилось в Абайский районный суд с представлением о сокращении неотбытого срока наказания в отношении бывшего учителя. Так, 10 марта Абайским районным судом представление было удовлетворено. Ю.Паку сократили срок наказания на 5 месяцев 12 дней.