Пентагон не принимал решений об увеличении контингента США в Афганистане

Новости 112 0

Алматы. 17 июня. КазТАГ — Пентагон не принимал решений об изменении численности контингента американских войск в Афганистане, пишет ТАСС.

«Никаких решений не принималось», — сказал официальный представитель министерства обороны США Кристофер Шервуд, отвечая на вопрос о возможной отправке в республику дополнительно более 4 тыс. американских военных.

Ранее агентство AP сообщило, что Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане. По сведениям агентства, основная часть дополнительных войск будет консультировать и обучать афганские силы безопасности. Остальные займутся проведением контртеррористических операций против талибов и экстремистской группировки «Исламское государство».

Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тыс. человек. Всего с 2001 года в республике погибли 2,4 тыс. американских военнослужащих.

Во вторник президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. США отправят в Афганистан дополнительно 4 тыс. военнослужащих
  2. Взрыв в Кабуле показал, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля
  3. «Запас чистых финактивов Казахстана может быть полностью истощен к 2020 году». «Казахстанские суды все еще занимаются лишь оформлением решений прокуратуры». «Горе самозанятым. Недальновидным политикам – тоже»

Новости партнеров

Загрузка...