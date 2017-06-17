Алматы. 17 июня. КазТАГ — Пентагон не принимал решений об изменении численности контингента американских войск в Афганистане, пишет ТАСС.

«Никаких решений не принималось», — сказал официальный представитель министерства обороны США Кристофер Шервуд, отвечая на вопрос о возможной отправке в республику дополнительно более 4 тыс. американских военных.

Ранее агентство AP сообщило, что Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане. По сведениям агентства, основная часть дополнительных войск будет консультировать и обучать афганские силы безопасности. Остальные займутся проведением контртеррористических операций против талибов и экстремистской группировки «Исламское государство».

Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тыс. человек. Всего с 2001 года в республике погибли 2,4 тыс. американских военнослужащих.

Во вторник президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане.