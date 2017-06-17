Алматы. 17 июня. КазТАГ — 16 июня в Москве секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведена международная встреча по проблематике противодействия терроризму «Транснациональные вызовы и угрозы, связанные с террористической деятельностью. Реализация потенциала международных организаций в сфере противодействия терроризму», сообщается на сайте Организации.

«Особое внимание в ходе выступлений было уделено вопросам борьбы с расширением влияния террористической группировки «Исламское государство» и аффилированных с ней организаций. Собравшиеся высказали единое мнение, что ИГ по-прежнему является глобальной и беспрецедентной угрозой международному миру и безопасности», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Участники акцентировали прямую взаимосвязь дестабилизационных процессов на Ближнем Востоке и Севере Африке с усилением террористической опасности в других регионах мира, в том числе за счет роста трансграничных перемещений иностранных террористов-боевиков (ИТБ). Подчеркнута актуальность развития межгосударственного обмена информацией и сведениями относительно ИТБ, использования территорий стран для транзита боевиков, создания рекреационных баз или иных целей.

Также стороны отметили опасность, исходящую от укрепления смычки терроризма и иной криминальной активности, а также диверсификации источников финансирования терроризма, включая попытки тергруппировок получить контроль над афганским наркотрафиком. Выступавшие акцентировали необходимость всеобъемлющего выполнения положений резолюций Совета безопасности ООН 2199 и 2253 и международных стандартов финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, стороны отметили важность совершенствования международного инструментария борьбы с распространением террористической и экстремистской идеологии в интернете, а также использованием современных информационно-коммуникационных технологий в террористических целях.

В мероприятии участвовали председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Ю.Чиханчин, председатель контртеррористического комитета Совбеза ООН Амр Абделлатиф Абулатта, директор исполнительного комитета РАТС ШОС Е.Сысоев, заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ О. Земсков и глава офиса генсекретаря секретариата ОБСЕ Поль Беккерс, полномочные представители ряда государств-членов ОДКБ и др.