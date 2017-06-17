Астана. 17 июня. КазТАГ – В Казахстане планируют отменить рентный налог и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для морских и сверхглубоких нефтяных месторождений, заменив их налогом на финансовый результат, сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

«Касательно изменений в налоговом законодательстве (в разрабатываемый в настоящее время проект нового Налогового кодекса РК — КазТАГ), ряд инноваций также уже предложен министерством национальной экономики. Многие из них уже поддержаны. Наиболее таким серьезным изменением является введение налога на финансовый результат по морским месторождениям и по сверхглубоким. Данный налог должен будет заменить применяемые текущие специальные платежи недропользователей, в частности, будут отменены тогда для них рентный налог, платеж по возмещению исторических затрат, налог на добычу полезных ископаемых и налог на сверхприбыль», — сказал А. Магауов на пресс-конференции в пятницу.

В Казахстане к глубоким относятся нефтяные месторождения глубиной от 4 км до 5 км. Ранее вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил о том, что для нефтяных месторождений предполагается установить дополнительный критерий по снижению ставок НДПИ при рентабельности до 25%.

«Провели мы предварительную экономическую экспертизу, и это позволяет, с одной стороны, обеспечить экономическую привлекательность для инвесторов, с другой стороны, предложена такая шкала, что в период высоких цен будут высокие ставки данного налога, который позволит восполнить поступления в республиканский бюджет», — отметил вице-министр энергетики РК.

Также были предложены изменения и для действующих месторождений.

«Это, в частности, снижение налога на добычу полезных ископаемых для низкорентабельных месторождений. Данная норма будет напрямую отражена в кодексе, чтобы без решения комиссии, которое занимает зачастую год-полтора, недропользователи могли сами пользоваться данной льготной статьей», — сказал А. Магауов.

В сфере нефтепереработки предусмотрена реализация трех инициатив.

«Первая инициатива – это переход наших заводов на трехлетний период капремонта. Это позволит увеличить объемы переработки нефти и, соответственно, выпуск светлых нефтепродуктов. Другой инициативой является программа повышения энергоэффективности на наших трех заводах. Сейчас зачастую нефтепереработка у нас сопряжена с большими энергозатратами и, соответственно, с потерями нефтепродуктов. Реализация этой программы принесет порядка 3 млрд тенге частных инвестиций», — пояснил он.

Кроме того, ряд мер планируется осуществить по направлению создания экономически рентабельных условий для переработки на трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводах.

«Как вы знаете, в прошлом году были проведены ряд мероприятий по дерегулированию бензина, дизтоплива, повышению цены на сжиженный газ, снижению экспортных таможенных пошлин на темные виды нефтепродуктов. Это позволило существенно поднять экономическую привлекательность наших заводов. Если переработка на Шымкентском (нефтеперерабатывающем — КазТАГ) заводе уже вплотную приближается к цене экспортной по нефти, то на двух других заводах мы тоже видим положительную динамику», — подчеркнул вице-министр.

«И после завершения модернизации мы ожидаем, что цена нефти на наших заводах, в принципе, будет конкурентоспособна с мировыми ценами на нефть. Но ряд мер там также предполагается — это выравнивание ставок акцизов на импортное и отечественное бензин и дизтопливо, введение торговли нефтепродуктами через товарные биржи и ряд изменений в правилах технического регулирования», — заключил А. Магауов.

Напомним, в настоящее время в Казахстане разрабатывается новый проект Налогового кодекса, введение его в действие предполагается с 1 января 2018 года.