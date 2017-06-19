Астана. 19 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. Более 30 раз корректировался республиканский бюджет в 2016 году, констатировал депутат мажилиса парламента РК Серик Кусаинов.
«Прошлый год не был исключением, основные параметры республиканского бюджета уточнялись дважды и 31 раз корректировались», — сказал С. Кусаинов в ходе обсуждения отчета правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год на совместном заседании палат парламента в понедельник.
Он отметил, что прогнозы макроэкономических показателей неоднократно уточняются в течение года, соответственно, вносятся изменения в республиканский бюджет.
«Из года в год приходится констатировать, что качество и эффективность планирования республиканского бюджета не улучшается», — подчеркнул депутат.
Аналогичное мнение высказал сенатор Сергей Ершов, который указал, что частое внесение уточнений и корректировок в главный финансовый документ страны является следствием показания качества освоения бюджетных средств.
«Сложно судить о качестве освоения, если бюджет уточнялся дважды — в марте и октябре. 31 раз подвергалось изменению постановление правительства, принятое в реализацию республиканского бюджета. Причем 17 изменений приходятся на четвертый квартал. Имеется случай, когда на одну календарную дату приходится 2-3 постановления о внесении изменений», — проинформировал он.
По его словам, данные факты свидетельствуют «об отсутствии системного подхода при корректировке постановления правительства».
«Это значительно усложняет процесс реализации республиканского бюджета. Несмотря на значительные корректировки параметров, доходы бюджета так и не достигли стопроцентного уровня — исполнено на 99,1%, или 8,8 трлн тенге. Хотя по сравнению с 2015 годом доходы выросли на 25%, но что за этим стоит? Анализ показал, что значительную роль в росте доходов сыграла девальвация курса нацвалюты», — резюмировал С. Ершов.comments powered by HyperComments