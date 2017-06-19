Астана. 19 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Более 30 раз корректировался республиканский бюджет в 2016 году, констатировал депутат мажилиса парламента РК Серик Кусаинов.

«Прошлый год не был исключением, основные параметры республиканского бюджета уточнялись дважды и 31 раз корректировались», — сказал С. Кусаинов в ходе обсуждения отчета правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год на совместном заседании палат парламента в понедельник.

Он отметил, что прогнозы макроэкономических показателей неоднократно уточняются в течение года, соответственно, вносятся изменения в республиканский бюджет.

«Из года в год приходится констатировать, что качество и эффективность планирования республиканского бюджета не улучшается», — подчеркнул депутат.

Аналогичное мнение высказал сенатор Сергей Ершов, который указал, что частое внесение уточнений и корректировок в главный финансовый документ страны является следствием показания качества освоения бюджетных средств.

«Сложно судить о качестве освоения, если бюджет уточнялся дважды — в марте и октябре. 31 раз подвергалось изменению постановление правительства, принятое в реализацию республиканского бюджета. Причем 17 изменений приходятся на четвертый квартал. Имеется случай, когда на одну календарную дату приходится 2-3 постановления о внесении изменений», — проинформировал он.

По его словам, данные факты свидетельствуют «об отсутствии системного подхода при корректировке постановления правительства».