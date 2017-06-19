Астана. 19 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса и сената парламента РК на совместном заседании палат рассмотрели и утвердили отчеты правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

Как проинформировал министр финансов РК Бахыт Султанов, доходы бюджета 2016 года достигли Т7,7 трлн, что на Т1,5 трлн превышает показатель 2015 года.

«Из них на трансферты приходится 30%. Расходы освоены на 98,3%, или исполнены с ростом на 1 трлн 338 млрд тенге. Более половины расходов, или 4 трлн тенге, направлено на социальную сферу», — указал Б. Султанов.