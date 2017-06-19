Атырау. 19 июня. КазТАГ — Руководитель районного управления департамента государственных доходов Атырауской области арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в ДГД области.

17 июня сотрудниками управления внутренней безопасности ДГД Атырауской области в порядке статьи 128 УПК РК задержан и водворен в ИВС УВД Атырау руководитель управления государственных доходов по Жылыойскому району Багиткали Жарылгапов.

Задержание произведено по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренных ст. 361 ч.4 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).