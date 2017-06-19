Казахстан и Вьетнам заключили договоры об экстрадиции и о правовой помощи по уголовным делам

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Астана. 19 июня. КазТАГ — Подписаны два межгосударственных договора об экстрадиции и о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Вьетнамом, сообщила пресс-служба генпрокуратуры РК.

Как отмечается, документы подписаны в ходе визита 15-16 июня генпрокурора РК Жакипа Асанова в Ханой.

«Документы призваны укрепить сотрудничество между компетентными органами двух стран и внести важный вклад в дело борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка. В ходе визита казахстанской делегации достигнута договоренность о подписании в скором времени третьего договора о передаче осужденных», — говорится в сообщении в понедельник.

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