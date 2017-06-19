Астана. 19 июня. КазТАГ – Объем взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-апреле 2017 года составил $5068,3 млн, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в январе-апреле экспорт в страны ЕАЭС составил $1599,9 млн, что на 34,5% выше показателя соответствующего периода прошлого года, импорт — $3468,4 млн (+36,1%).

В структуре экспорта Казахстана преобладают минеральные продукты — 37,9% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС, металлы и изделия из них — 33,5%, продукция химической промышленности — 14,3%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары — 8,2%.

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование — 22,1% к общему объему импорта из стран ЕАЭС, минеральные продукты — 18,5%, продукция химической промышленности — 15,6%, металлы и изделия из них — 15,2%, продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары — 13,7%.