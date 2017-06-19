Астана. 19 июня. КазТАГ — Пятая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 4-5 июля, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан, по согласованию с внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран, информирует о том, что очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 4-5 июля 2017 года в Астане», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточняется, участники планируют обсудить ситуацию в Сирии, ход исполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих раундов переговоров в Астане, включая создание зон деэскалации на территории Сирии.

Ожидается, что страны-гаранты режима прекращения боевых действий – Иран, Россия и Турция – рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, для их последующего утверждения, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры в рамках Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Как напомнила пресс-служба МИДа, предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса прошла 3-4 мая 2017 года в столице Казахстана. В переговорах наряду со странами-гарантами приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, а также высокие представители ООН, Иордании и США.

Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Астанинский процесс является дополнительным каналом для урегулирования ситуации в Сирии. Основной площадкой, на которой собираются заинтересованные стороны, являются Женевские переговоры под эгидой ООН.