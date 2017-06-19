Костанай. 19 июня. КазТАГ – Адвокат Максим Дрофа обнаружен мертвым в с. Аулиеколь Костанайской области, передает корреспондент КазТАГ.

«По факту смерти адвоката М. Дрофы проводится досудебное разбирательство. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). По версии следствия, смерть наступила в результате механической асфиксии. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области в понедельник.

По информации, озвученной знакомыми А. Дрофы, адвоката нашли повешенным 18 июня. Погибший специализировался на уголовных делах.