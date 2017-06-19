Житель Атырауской области арестован по делу о 8-летней девочке, пропавшей по дороге домой из лагеря

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Атырау. 19 июня. КазТАГ — Житель Атырауской области арестован по делу о 8-летней девочке, пропавшей по дороге домой из школьного лагеря и обнаруженной погибшей, передает корреспондент КазТАГ.

«В совершении преступления подозревается житель Атырауской области, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщили в ДВД Атырауской области в понедельник.

По словам родственников погибшей девочки, задержанный является соседом, ему 28 лет. В чем конкретно его подозревают, полиция даст ответ в ближайшее время.

Как напомнили в ДВД, Айкоркем Алдамжар вечером 14 июня вышла из пришкольного лагеря, но домой так не вернулась. Мать девочки заявила об ее исчезновении в полицию. В ходе первоначальных проверочных действий было установлено, что девочка могла стать объектом преступления, пояснили в полиции.

В течение пяти дней ребенка искали полицейские и сотрудники ЧС. Поиски также велись в реке Урал, на берегу которого находится село. 18 июня тело девочки было обнаружено в реке в районе с. Алмалы.

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