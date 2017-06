В начале июня власти РК объявили, что гражданам КНР будет предоставляться 72-часовая транзитная виза. Такая мера призвана способствовать увеличению количества китайских туристов в период работы Expo 2017. Сейчас выясняется, что этот облегченный визовый режим все еще не введен в действие

Газета South China Morning Post опубликовала статью Кристин Хуанг под названием «China issues warning to tourists amid confusion over visas to Kazakhstan» — «Китай предупреждает туристов на фоне неразберихи с визами в Казахстан».

В предисловии к ней говорится так: «Государственные средства массовой информации сообщили о том, что для китайских посетителей этой центрально-азиатской страны доступны визы для краткосрочного пребывания, но официальные лица заявляют, что такие разрешения на посещение еще только должны быть введены».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В условиях, когда возникает путница касательно документов, необходимых для посещения Казахстана, Китай предупреждает своих граждан, отправляющихся в эту центрально-азиатскую страну, о том, они должны иметь надлежащим образом оформленную визу», — сообщили государственные СМИ.

В начале этого месяца казахские власти объявили о том, что китайским посетителям, останавливающимся в городах Алматы и Астане, будет предоставляться 72-часовая транзитная виза при предъявлении ими авиабилетов на международные рейсы, вылетающие из страны в течение ближайших трех суток.

«Такой облегченный визовый режим был введен с целью способствования увеличению количества китайских туристов, посещающих страну в период с 10 июня по 10 сентября, то есть в то время, когда столица Казахстана Астана принимает Expo 2017», — сообщает государственное информационное агентство Xinhua.

Однако китайское посольство в Астане распространило уведомление о том, что китайским посетителям следует удостовериться в наличии у них визы еще до посещения страны.

«Связавшись с министерством иностранных дел Казахстана в целях уточнения информации об облегченном визовом режиме, мы выяснили, что объявленные меры [касательно транзитной визы] еще не введены в действие», — говорится в заявлении посольства.

«Китайские граждане, отправляющиеся в Казахстан или останавливающиеся там по пути в третьи страны, должны получать визу во избежание «незаконного въезда и ненужных финансовых потерь», — отмечается в заявлении.

Китай имеет тесные политические связи с Казахстаном, но масштабы китайского туризма в эту центрально-азиатскую страну очень ограничены.

Президент Си Цзиньпин встречался со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым 16 раз, но при этом в прошлом году Казахстан посетило лишь около 250 тысяч китайских туристов.

Эта цифра составляет порядка 0,2 процента от общего числа китайских туристов, выезжавших за рубеж в 2016 году.

Казахстан, у которого территория свыше трех раз больше территории Турции, а население составляет всего 18 миллионов человек, придерживался строгого подхода к вопросу предоставления деловой или туристической визы китайским гражданам.

Страна в прошлом году согласилась выдавать визы лишь для китайских туристических групп, а вот индивидуальные туристические визы не предоставляются обладателям китайских паспортов.

Поэтому обещанная 72-часовая транзитная виза для китайских туристов рассматривалась как значительное послабление правил.

Роза Асанбаева, президент Казахстанской туристической ассоциации, высказала прогноз о том, что такая визовая политика привлечет в Казахстан дополнительно 100 тысяч китайских туристов».

Еще задолго до открытия международной выставки в Астане у нас стали привычными разговоры о том, что летом 2017 года в казахстанской столице ждут наплыва китайских туристов. Но говорить об этом, видимо, гораздо легче, чем создавать условия для воплощения таких ожиданий.

Власти РК лишь в 2015 году ввели в действие оформление групповых виз для китайских туристов. И только летом прошлого года казахстанская сторона начала принимать такие туристические группы из Китая.

В самый канун открытия Expo 2017 было объявлено о том, что «китайским посетителям, останавливающимся в городах Алматы и Астане, будет предоставляться 72-часовая транзитная виза при предъявлении ими авиабилетов на международные рейсы, вылетающие из страны в течение ближайших трех суток».

Сейчас же, то есть через неделю с лишним после открытия Expo 2017, выясняется, что объявленные меры касательно транзитной визы для китайцев все «еще не введены в действие».

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.