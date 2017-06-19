Астана. 19 июня. КазТАГ — В Астане в рамках IV международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way (Х Астанинский экономический форум) подписан меморандум о взаимопонимании между румынским портом Констанца и ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), сообщила пресс-служба ассоциации.

«Меморандум призван инициировать вступление румынского порта в международную ассоциацию «Транскаспийский международный транспортный маршрут» с целью дальнейшего развития транспортного коридора, соединяющего порты Каспийского и Черного морей и увеличения существующих грузопотоков по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», — поясняется в распространенном сообщении.

Также сообщается, что при подписании меморандума присутствовала государственный секретарь министерства транспорта Румынии Мария Магдалена Григоре.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину — в Европу.