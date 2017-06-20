Петропавловск. 20 июня. КазТАГ — Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с представителями ТОО «Iluka Еxploration Kazakhstan», чтобы обсудить перспективы сотрудничества, сообщили в пресс-службе акима области.

«Знаем, что компания много инвестирует в геологоразведку и является одним из лидеров производства циркона на мировом рынке. Мы рады сотрудничать с вами и создать вам соответствующие условия для большой работы, поскольку понимаем, что полезные ископаемые нашей области мало изведаны, особенно по цветным металлам», – сказал К.Аксакалов.

Как пояснил генеральный директор Iluka Exploration Kazakhstan Энтони Джон Торнтон, компания занимается поиском тяжелых минеральных песков.

«В основном мы ищем тяжелые минеральные пески. В частности, мы будем искать диоксид, который используется в быту, в медицине и промышленности», — пояснил гендиректор компании.

По его словам, цикл работы компании состоит в разведке, добыче, обработке, маркетинге продукта и реабилитации.

«Именно Казахстану уделяется повышенное внимание, так как в далеком прошлом страна была океаном, и именно здесь есть биологические пляжи, по которым и ориентируется Iluka (…) Здесь есть определенные биологические характеристики, такие же, как и в Австралии, которые помогли найти у нас 2 крупных месторождения. И компания надеется также открыть крупные месторождения в Казахстане. Мы будем выезжать по районам области и обучать население», — прокомментировал глава компании.

Iluka Exploration Kazakhstan шестая по величине добывающая компания в Австралии, занимающая лидирующие позиции в отрасли минеральных песков. Компания инвестирует в геологоразведку в год порядка $12 млн.