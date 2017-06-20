Астана. 20 июня. КазТАГ – В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование (ЕНТ).

По данным министерства образования и науки РК, ЕНТ пройдет с 20 июня по 1 июля. В этом году впервые главный срез знаний школьников состоится в новом формате.

По данным национального центра тестирования, для участия в ЕНТ в этом году со стороны выпускников школ подано 92 827 заявлений, что составляет 71% от общего количества выпускников организаций среднего образования (131 377), в том числе на казахаском языке – 69 209, на русском языке — 23 618.

В 165 пунктах проведения ЕНТ будут задействованы 1431 аудитория. Данные аудитории обеспечены глушителями, металлоискателями, видеокамерами для наблюдения и записи процесса ЕНТ и видеокамерами для онлайн трансляции с выходом в интернет.

Для удобства родителей 108 пунктов проведения ЕНТ обеспечены мониторами для наблюдения за экзаменом. Во всех пунктах будут присутствовать представители медицинской службы и правоохранительных органов. Также пункты снабжены буфетами (киосками) для реализации прохладительных напитков.

В целях объективного проведения и контроля над соблюдением правил проведения ЕНТ, в пункты проведения направляются представители минобразования. В качестве представителей привлекается профессорско-преподавательский состав вузов (75%) и колледжей (25%). Для решения организационных вопросов на местах создаются государственные комиссии, в их числе руководители вузов и отделов образования, представители акиматов, правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ.