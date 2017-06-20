Алматы. 20 июня. КазТАГ – Сергей Зелепухин . На квазигосударственные компании приходится значительная часть госфинансирования, считает директор ОФ «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова.

«Из 162 млрд тенге, запланированных в 2017 году в республиканском бюджете на покупку финансовых активов, 92% пойдет на пополнение уставных капиталов различных государственных акционерных обществ», — сообщила Ш. Айтенова на заседании круглого стола «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения».

Кроме того, эксперт обратила внимание, что дополнительное финансирование от государства квазигосударственный сектор получит через бюджетное кредитование.

«Из 184 млрд тенге бюджетных кредитов для АО с участием государства, запланированных в республиканском бюджете на 2017 год, 63% получит АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», — отметила она.