Более Т300 млрд госсредств получат в этом году компании с госучастием

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Алматы. 20 июня. КазТАГ – Сергей Зелепухин. На квазигосударственные компании приходится значительная часть госфинансирования, считает директор ОФ «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова.

«Из 162 млрд тенге, запланированных в 2017 году в республиканском бюджете на покупку финансовых активов, 92% пойдет на пополнение уставных капиталов различных государственных акционерных обществ», — сообщила Ш. Айтенова на заседании круглого стола «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения».

Кроме того, эксперт обратила внимание, что дополнительное финансирование от государства квазигосударственный сектор получит через бюджетное кредитование.

«Из 184 млрд тенге бюджетных кредитов для АО с участием государства, запланированных в республиканском бюджете на 2017 год, 63% получит АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», — отметила она.

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