Алматы. 20 июня. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Доля активов квазигоскомпаний в ВВП Казахстана не уменьшается, а только увеличивается из года в год, считает директор департамента аналитики ТОО «GreenPoint» Данияр Куаншалиев.

«Квазигосударственный сектор «раздувается» из года в год как в относительных, так и в абсолютных цифрах. В 2008 году активы нацхолдингов составляли 47% от ВВП – 7,5 трлн тенге. Сегодня эти цифры составляют 59,7% от ВВП – 27,5 трлн тенге», — сообщил Д.Куаншалиев на заседании круглого стола «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения».

Однако, как подчеркнул эксперт, анализ на примере стран ОЭСР показывает, что высокий уровень госрасходов в экономике ведет «к более низкому коэффициенту роста ВВП».