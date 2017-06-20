Астана. 20 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Акорде с членом совета директоров, независимым директором АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи главе государства была представлена информация о текущем состоянии АО «Самрук-Қазына», а также о ходе трансформации холдинга. Стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития акционерного общества и направлениях повышения его эффективности», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Кроме того, Н. Назарбаев и Р. Эванс обсудили актуальные вопросы функционирования транспортно-логистической отрасли Казахстана и возможности Астаны в становлении в качестве регионального транспортного хаба, отмечается в информации.

Также были рассмотрены вопросы усиления роли молодого поколения в процессе экономического развития страны.