Алматы. 20 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . В акимате Алматы из-за массового ДТП выясняют причины отсутствия аварийных знаков на ремонтируемых участках дорог, сообщил главный специалист отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Нурзат Ордабаев.

«В частности ДТП, которое ночью произошло по (улице) Рыскулова. Мы эту дорогу всю сделали, она была в идеальном состоянии, но вчера или позавчера (…) там аварийное разрытие — водопровод был и водопроводчики, видимо, аварию устранили, засыпали, а асфальт не восстановили. Вчера-позавчера это районный водоканал аварию устранял, в частности, про это ДТП я знаю. Там уже не наша служба. Любая коммунальная служба, когда у них случается авария, должны поставить знаки, что ведутся работы, а после устранения аварии должны восстанавливать асфальт», — сказал Н. Ордабаев в комментарии агентству КазТАГ во вторник.

При этом он отметил, что причины отсутствия аварийных обозначений будут выясняться.

«Сейчас уже будут разбираться полностью, водоканал будут спрашивать. А может были (знаки – КазТАГ), но кто-то сбил, унес. Во всем нужно разбираться», — добавил специалист.

Также он подчеркнул, что ответственность за оставленные после себя аварийные участки дорог должны нести коммунальные службы.

«За весь город никто же не может (сказать — КазТАГ). Кто где-то разрывает, кто-то копает, все коммунальные службы должны нести ответственность», — считает Н. Ордабаев.

Между тем алматинские автолюбители часто жалуются на необозначенные аварийные участки в разных частях города этим летом.

Минувшей ночью, как сообщают СМИ, по пр. Рыскулова столкнулись 4 машины и еще 2 авто на противоположной стороне того же участка. По предварительным данным, аварии произошли из-за того, что водители пытались объехать не обозначенную предупреждающими знаками яму.