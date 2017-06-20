Алматы. 20 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева. В акимате Алматы из-за массового ДТП выясняют причины отсутствия аварийных знаков на ремонтируемых участках дорог, сообщил главный специалист отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Нурзат Ордабаев.
«В частности ДТП, которое ночью произошло по (улице) Рыскулова. Мы эту дорогу всю сделали, она была в идеальном состоянии, но вчера или позавчера (…) там аварийное разрытие — водопровод был и водопроводчики, видимо, аварию устранили, засыпали, а асфальт не восстановили. Вчера-позавчера это районный водоканал аварию устранял, в частности, про это ДТП я знаю. Там уже не наша служба. Любая коммунальная служба, когда у них случается авария, должны поставить знаки, что ведутся работы, а после устранения аварии должны восстанавливать асфальт», — сказал Н. Ордабаев в комментарии агентству КазТАГ во вторник.
При этом он отметил, что причины отсутствия аварийных обозначений будут выясняться.
«Сейчас уже будут разбираться полностью, водоканал будут спрашивать. А может были (знаки – КазТАГ), но кто-то сбил, унес. Во всем нужно разбираться», — добавил специалист.
Также он подчеркнул, что ответственность за оставленные после себя аварийные участки дорог должны нести коммунальные службы.
«За весь город никто же не может (сказать — КазТАГ). Кто где-то разрывает, кто-то копает, все коммунальные службы должны нести ответственность», — считает Н. Ордабаев.
Между тем алматинские автолюбители часто жалуются на необозначенные аварийные участки в разных частях города этим летом.
Минувшей ночью, как сообщают СМИ, по пр. Рыскулова столкнулись 4 машины и еще 2 авто на противоположной стороне того же участка. По предварительным данным, аварии произошли из-за того, что водители пытались объехать не обозначенную предупреждающими знаками яму.
Напомним, 16 июня по проспекту аль-Фараби между ул. Навои и Мустафина произошло ДТП. По словам очевидцев, Honda CR-V двигалась в крайнем левом ряду и между улицами Навои и Мустафина наехала на открытый люк, из-за чего у авто пробило колесо. Из машины вышли две девушки, в этот момент так же в западном направлении двигалась Toyota Camry. Водитель увидел, что Honda стоит с включенными аварийными фарами и резко начал перестраиваться в средний ряд. В это время в среднем ряду ехал автобус, водитель которого не успел среагировать и на полном ходу влетел в Camry. От удара Toyota откинуло на стоящую Honda, и девушек зажало между двумя машинами, одна из них лишилась обеих ног.comments powered by HyperComments