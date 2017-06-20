Астана. 20 июня. КазТАГ — Жанболат Мелдешов остается в должности президента АО «Центр международных программ», сообщает пресс-служба ведомства.
«Решением комиссии МОН РК принято оставить на своей должности президента центра, но с объявлением ему строгого выговора», — написала на своей странице Facebook начальник управления по связям с общественностью центра Айгерим Тугел.
Также, по ее словам, достигнута договоренность по восстановлению в должности уволенных сотрудников.
Напомним, ранее сотрудники АО «Центр международных программ» обратились с заявлением в МОН, генпрокуратуру и администрацию президента по якобы имевшим место фактам неправомерных действий и некорректного поведения со стороны руководителя центра Жанболата Мелдешова. В частности, они заявили, что глава центра и его заместители увольняют неугодных сотрудников, чтобы взять на освободившиеся места своих людей. На обнародованной заявителями видеозаписи человек, который, по их утверждению, является Ж.Мелдешовым, на одном из совещаний называет болашаковцев «баранами».
Позже в МОН РК сообщили о проведении комплексного служебного расследования по факту обращения сотрудников центра. В этой связи 23 мая президент ЦМП Ж.Мелдешов был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.comments powered by HyperComments