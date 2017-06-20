Астана. 20 июня. КазТАГ — Жанболат Мелдешов остается в должности президента АО «Центр международных программ», сообщает пресс-служба ведомства.

«Решением комиссии МОН РК принято оставить на своей должности президента центра, но с объявлением ему строгого выговора», — написала на своей странице Facebook начальник управления по связям с общественностью центра Айгерим Тугел.

Также, по ее словам, достигнута договоренность по восстановлению в должности уволенных сотрудников.

Напомним, ранее сотрудники АО «Центр международных программ» обратились с заявлением в МОН, генпрокуратуру и администрацию президента по якобы имевшим место фактам неправомерных действий и некорректного поведения со стороны руководителя центра Жанболата Мелдешова. В частности, они заявили, что глава центра и его заместители увольняют неугодных сотрудников, чтобы взять на освободившиеся места своих людей. На обнародованной заявителями видеозаписи человек, который, по их утверждению, является Ж.Мелдешовым, на одном из совещаний называет болашаковцев «баранами».