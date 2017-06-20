Астана. 20 июня. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска, сообщила пресс-служба президент РК.

«Главой государства подписан закон РК «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Соглашением регулируются вопросы организации и выполнения поисково-спасательных операций. В качестве основы для организации и выполнения таких операций применяются приложение 12 к Конвенции о международной гражданской авиации и руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию международной морской организации и международной организации гражданской авиации.

При этом каждая сторона обеспечивает в своем районе поиска и спасания наличие авиационных поисково-спасательных служб, которые осуществляют круглосуточное дежурство. Если поисково-спасательная служба государства одной стороны получает сообщение об авиационном происшествии или инциденте в своем районе поиска и спасания, эта служба незамедлительно принимает все необходимые меры по поиску и спасанию. В случае, если поисково-спасательная служба государства одной стороны получает сообщение об авиационном происшествии или инциденте в районе поиска и спасания государства другой стороны, эта служба незамедлительно информирует о таком происшествии или инциденте поисково-спасательную службу государства другой стороны.

В случае, если у поисково-спасательной службы государства одной стороны возникла необходимость в помощи поисково-спасательной службы государства другой стороны, она может запросить такую помощь и принимает все меры по скорейшему допуску на территорию своего государства поисково-спасательных сил и средств государства другой стороны.

При оказании помощи воздушным судам, терпящим или потерпевшим бедствие, сторонами используются международные сигналы бедствия, срочности, предупреждения и сигналы, применяемые при поисково-спасательных операциях. Расходы, возникающие при осуществлении в рамках настоящего соглашения поисково-спасательных операции в своей зоне ответственности, каждая сторона несет самостоятельно.