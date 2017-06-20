Астана. 20 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам соцобеспечения.

«Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Как сообщалось ранее, документом предусматривается совершенствование социального и пенсионного законодательства в целях обеспечения достойного уровня жизни граждан в пенсионном возрасте, а также усиление мер по поддержке имеющих детей семей и уязвимых категорий граждан.

Основные положения законопроекта предусматривают повышение с 1 июля 2017 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты. Также предусматривается повышение размеров пособий в связи с рождением ребенка на 20%, повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей (МРП), перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.