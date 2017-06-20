Алматы. 20 июня. КазТАГ – Россия ввела временные ограничения на ввоз скота из Карагандинской области в связи со вспышкой пастереллеза, следует из сообщения Россельхознадзора.

«В связи со сложной эпизоотической обстановкой на территории Казахстана и подтверждением вспышки пастереллеза Россельхознадзор с 16 июня текущего года ввел временные ограничения на ввоз с территории Карагандинской области РК в Россию всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термической обработки при температуре 72°С в течение не менее 30 минут», — говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.