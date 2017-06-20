Алматы. 20 июня. КазТАГ – Россия ввела временные ограничения на ввоз скота из Карагандинской области в связи со вспышкой пастереллеза, следует из сообщения Россельхознадзора.
«В связи со сложной эпизоотической обстановкой на территории Казахстана и подтверждением вспышки пастереллеза Россельхознадзор с 16 июня текущего года ввел временные ограничения на ввоз с территории Карагандинской области РК в Россию всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термической обработки при температуре 72°С в течение не менее 30 минут», — говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.
Как сообщалось, в с. Мынбаева Нуринского района Карагандинской области в июне был зарегистрирован падеж 21 головы КРС от пастереллеза. Однако, как заявили в областном управлении сельского хозяйства, ситуация с падежом скота в Нуринском районе стабилизировалась и находится под контролем. Ветеринарные службы отреагировали соответствующим образом. Туши погибших животных захоронены в скотомогильниках согласно ветеринарным нормам.comments powered by HyperComments