Казахстан занял 83-е место из 165 в индексе кибербезопасности ITU

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Алматы. 20 июня. КазТАГ — Казахстан занял 83-е место из 165 в глобальном индексе по кибербезопасности международного телекоммуникационного союза (ITU).

Как указано в рейтинговой таблице доклада Global Cybersecurity Index (GCI), Казахстан, находящийся на 83-й строке, обошел своих ближайших соседей по СНГ — Таджикистан (91-е место), Узбекистан (93), Кыргызстан (97), Армению (111) и Туркменистан (132), однако не смог обойти Азербайджан (48-е место), а также Украину (59) и Молдову (73). Россия находится на 10-й строчке рейтинга.

Первую пятерку стран в индексе ITU занимают Сингапур, США, Малайзия, Оман и Эстония.

Индекс оценивает степень выполнения странами обязательств по обеспечению кибербезопасности на основе базовых принципов глобальной программы кибербезопасности: правовые, технические, организационные меры, развитие потенциала и сотрудничество. Документ предназначен исключительно для ознакомительных целей.

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