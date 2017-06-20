Алматы. 20 июня. КазТАГ — Олжас Сулейменов, Александр Краснер и Бибигуль Жексенбай избраны членами Академии журналистики Казахстана, сообщил президент Академии Сагымбай Козыбаев.

«В честь Дня работника информации и связи новыми действительными членами Академии журналистики Казахстана избраны поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов, главный редактор «Новой газеты – Казахстан» Александр Краснер и советник спикера сената парламента РК Бибигуль Жексенбай», — сообщил С.Козыбаев во вторник.

Академия журналистики была создана в 2001 году по инициативе ряда журналистских организаций, а также известных журналистов. Учредителями Академии стали факультет журналистики КазГНУ, центр «Алтын жулдыз», Казахстанский пресс-клуб и продюсерский центр «Семь нот», президентом Академии был избран С.Козыбаев.