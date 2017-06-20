Астана. 20 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о дипломатической службе.

«Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О дипломатической службе», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Документ направлен на совершенствование деятельности органов дипломатической службы РК и предусматривает внесение изменений в части закрепления должности посла с местом дислокации в РК.

Также предусматривается установление компетенции министерства иностранных дел РК по утверждению порядка регистрации дипломатического представительства, международной организации и (или) ее представительства, консульского учреждения; установление компетенции МИДа по аккредитации глав, членов персонала диппредставительств, международных организаций и (или) их представительств, работников консульских учреждений в РК и установление сроков непрерывной работы в загранучреждениях.