Астана. 20 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник лишь на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный 9-14 м/с, +28+30.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 10 м/с, +30+32.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, ветер до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с в Акмолинской и 28 м/с в Северо-Казахстанской областях соответственно, днем возможен град, +25+30, +20+25 и +25+30 соответственно. В Костанайской области также местами кратковременные грозовые дожди, усиление ветра 15-20 м/с, +20+25.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +27+32 и +30+35; местами по региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На территории Жамбылской области прогнозируются кратковременные грозовые дожди, ветер усилится до 15-20 м/с, +33+38, местами здесь также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях погода ясная, +32+37 и +30+35; в Южно-Казахстанской области также местами возможно усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами кратковременные грозовые дожди, усиление ветра до 15-20 м/с, +29+34.

В Мангистауской и Актюбинской областях местами кратковременные дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, +25+30 и +22+27; в Актюбинской области местами также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырауской области днем осадков не ожидается, +27+32. На территории Западно-Казахстанской области местами дожди, +23+28.

В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока ожидается увеличение водности.