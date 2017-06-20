Уже 47% американцев выступают за импичмент президента. Кажется, всё очень серьёзно

Тема досрочной отставки Дональда Трампа возникает всё чаще. По этому поводу высказались десятки политических аналитиков. Правда, их высказывания крайне осторожны. Уклончивы. То ли будет импичмент, то ли нет.

Аналитиков можно понять. Они сильно облажались в прошлом году с прогнозами насчёт президентских выборов в США. Почти все отдали победу Хилари Клинтон – и промахнулись. Если ещё раз промажут, потешаться над их политической аналитикой начнут даже в Зимбабве.

При этом большинство экспертов всё-таки сходятся в одном: «такого никогда не было». Американский президент полгода у власти, а враждебное отношение к нему только усиливается.

Как вы помните, в ноябре 2016 года победа Трампа расколола США на две части. И эти части не думают срастаться. Голосовавшая против «политического выскочки» и «расиста» демократическая разноцветная Америка повторяет: «вот видите!» Поскольку обещанных Трампом изменений к лучшему не наблюдается. Голосовавшая за Трампа белая трудовая Америка помалкивает. Во-первых, реднекам и прежде там слова особо не давали. Во-вторых, результатов пока действительно маловато. И рано ещё, и всё оказалось сложнее, чем рассказывал этот рыжий самоуверенный миллиардер.

Я уже писал о том, насколько революционна программа праворадикальных преобразований, предложенная Трампом. Как сильно ему будут мешать. Именно это сейчас происходит. Например, американская пресса вцепилась Трампу в лодыжку и не отпускает. Президент, прихрамывая, волочит эту прессу за собой. Неумолимую, брутально рычащую сквозь сцепленные зубки.

В другой стране администрация президента давно бы сказала прессе: дайте человеку работать! Не раскачивайте лодку!

Пресса правильно бы поняла это сердитое восклицание. У тех, кто не понял, нашли бы неуплаченные налоги. Или наркотики. Кого-то из самых непонятливых неизвестные хулиганы избили бы на ночной улице. Наутро бы местный Трамп, отвечая на вопрос о происшествии, удивился: а зачем они болтаются по ночам?

Спросите у Амиржана Косанова. Когда из пресс-секретарей компрадора Кажегельдина он превратился в соратника мятежного демократа с той же фамилией, его поджидали в алма-атинской ночи именно такие неприятности.

Но в США эти простые эффективные приёмы не практикуют. Вообще, политическая жизнь Америки для нас, евразийцев – другая планета. Юпитер или Марс. Вы помните, из-за чего у них там в 1999 году едва не случился предыдущий импичмент? Стажёрка пресс-службы Белого дома Моника Левински донесла на президента: вроде бы он к ней… Или она к нему… В общем, что у них было.

Представьте себе практикантку факультета журналистики КазГУ (или как он теперь называется), рассказывающую о своём романе, допустим, с премьер-министром РК. И чтобы после этого началось расследование в мажилисе. И чтобы у премьера едва не рухнула политическая карьера.

Причём, Билл Клинтон погорел не из-за служебного романа как такового. А из-за того – внимание – что во время расследования обстоятельств романа говорил неправду.

Он сначала заявил, что секса у них с Моникой не было. Но стажёрка рассказала об анатомических особенностях строения некоторых частей президентского организма. Проверили – всё правда. И спор пошёл о том, что считать сексом, а что нет.

Все эти диспуты транслировались по CNN, освещались в новостях по другим мировым каналам. Помните нюансы насчёт президентской сигары и good taste?

В некоторых отсталых государствах отцам семейств во время этих трансляций хотелось провалиться сквозь землю или устроить джихад. Но зато американцы во всём объективно разобрались. 45 сенаторов признали Билла Клинтона виновным в лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию. А другие 55 сенаторов сказали, что невиноватый он – и Билл избежал импичмента. Согласитесь, ситуация 45:55 весьма и весьма серьёзная.

Кстати, бабушку той шустрой стажёрки звали Броня Полещук.

Теперь вот американцы снова пытаются уличить своего президента в связях с русскими. Сначала приписали ему контакты с московскими путанами. Во время визита Трампа (ещё не президента) в российскую столицу его вроде бы посещали в отеле девушки с пониженной социальной ответственностью. Но прямых доказательств недоброжелатели Трампа не нашли. А Владимир Путин заступился за коллегу в нашем евразийском духе. Сказал, что этот человек проводил конкурсы «Мисс Вселенная». Женат на топ-модели. А в Москве, вы говорите, он всё бросил, и в свои неюные годы пошёл по отельным девушкам? Не смешите мои президентские тапки.

Следующая атака на Трампа была серьёзней. Уволенный президентом США руководитель ФБР рассказал о давлении, которое президент вроде бы оказывал на следователей, изучавших отношения с русскими одного из друзей Трампа. Наготове ещё одно обвинение: зять Трампа, работающий в его команде, тоже контактировал с Кремлём. С какой целью контактировал?

Осторожные политические аналитики говорят, что противники Трампа не оставят попыток пробить его панцирь. Слишком на многое этот Трамп замахнулся. Однако процедура импичмента крайне сложна. И у республиканцев сейчас большинство в сенате. Вот, может, через полтора года, когда пройдут следующие парламентские выборы, и демократы получат большинство…

Но опросы общественного мнения показывают, что 47% американцев сегодня поддержали бы импичмент Трампа. Это очень серьёзно. Одно дело «скорее не одобряю политику», и совсем другое «готов проголосовать за импичмент». Это ведь практически «Трампа геть!» Или «Шал, кет!».

Говорю же, у них там Марс. При этом живут американцы намного богаче казахов и русских. Намного спокойней. Без великих революций и гражданских войск. Но ведь это не из-за того, что пресса у них зубастая и непуганая, а парламент готов в любой момент заняться изучением личной жизни президента? По каким-то другим причинам?

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.