Кокшетау. 20 июня. КазТАГ — Аким Акмолинской области Малик Мурзалин ознакомил участников аппаратного совещания с кадровыми перестановками, передает корреспондент КазТАГ.

Так, распоряжением акима от 19 июня по согласованию с администрацией президента РК Василий Крылов назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы. Ранее он занимал должность государственного инспектора администрации президента РК.

Его предшественник, заместитель акима Нурлан Нуркенов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, распоряжением главы региона по согласованию с администрацией президента РК Айна Мусралимова назначена заместителем акима Акмолинской области по социальным вопросам. До последнего назначения она занимала должность руководителя областного управления внутренней политики.