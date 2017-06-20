Астана. 20 июня. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил национальный павильон Финляндии совместно с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба главы РК.

«Наши отношения можно назвать образцовыми. Мы с Вами неоднократно встречаемся на различных мировых площадках. Финляндия поддержала нас в выборе места проведения EXPO-2017, а также при получении статуса непостоянного члена Совета безопасности ООН. Казахстан также всегда оказывает поддержу Финляндии на международной арене», — цитирует пресс-служба Н. Назарбаева в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Глава государства, подчеркнув важность развития двусторонних связей, выразил заинтересованность в укреплении отношений в таких сферах как промышленность, фармацевтика, информационные технологии, образование и медицина.

В ходе посещения президенты ознакомились с экспозициями национального павильона Финляндии и осмотрели выставочный павильон Казахстана.

Главы государств также провели двусторонние переговоры на площадке конгресс-центра выставочного комплекса.