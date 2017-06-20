Алматы. 20 июня. КазТАГ – Пуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» запланирован на 14 июля, сообщает Роскосмос.

«19 июня специалисты предприятий Роскосмоса провели работу по подготовке разгонного блока «Фрегат» к транспортировке на заправочный комплекс Байконура. Работы по заправке разгонного блока компонентами топлива запланированы с 20 по 24 июня», — говорится в сообщении госкорпорации по космической деятельности.

Отмечается, что работы с разгонным блоком «Фрегат» проводятся в рамках кампании по запуску космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур». Также продолжаются работы по подготовке самого космического аппарата «Канопус-В-ИК» и попутных малых спутников.

Планируется, что «Фрегат» обеспечит выведение «Канопус-В-ИК» и попутных малых спутников на три различные орбиты с последующим сведением с орбиты самого разгонного блока. Миссия такой высокой сложности будет реализована впервые в истории запуска малых космических аппаратов.

Пуск запланирован на 14 июля этого года с космодрома «Байконур».