Атырау. 20 июня. КазТАГ — АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) произвело запуск установки комплексной подготовки газа (УКПГ) на Прорвинской группе месторождений, сообщили в пресс-службе компании.

«УКПГ предназначена для утилизации попутного нефтяного газа на Прорвинской группе месторождений (м/р С.Нуржанова, З. Прорва, Актобе, Досмухамбетовское) в Жылыойском районе Атырауской области. Строительство УКПГ мощностью 150 млн куб.м в год началось летом 2014 года», — говорится в пресс-релизе ЭМГ.

Как уточняется, после ввода в эксплуатацию на УКПГ будут производиться: товарный газ, товарная гранулированная сера, стабильный газовый конденсат. «Товарный газ планируется транспортировать по промысловому газопроводу УКПГ – ГСП «Толкын», стабильный газовый конденсат будет использоваться для собственных нужд, а гранулированная сера – реализовываться на внутренних и внешних рынках», — поясняется в сообщении.

По словам председателя правления ЭМГ Ануара Жаксыбекова, комплексные пусконаладочные работы до выхода УКПГ на проектную мощность будут производиться в течение двух следующих месяцев.

Как отметил на церемонии запуска УКПГ председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, после выхода на проектную мощность ЭМГ решит сразу несколько задач. «Прежде всего, «Эмбамунайгаз» прекратит сжигание попутного газа на факелах, что имеет огромное значение для окружающей среды в регионе и населения близлежащего Жылыойского района», — цитирует С.Мынбаева пресс-служба ЭМГ.

Генеральным подрядчиком проекта выступило ТОО «Kerneu limited». Стоимость проекта составила около Т35 млрд. В период строительства УКПГ было создано более 500 временных рабочих мест, а после запуска на УКПГ будут заняты до 100 работников компании.

Как напомнили в пресс-службе компании, в рамках программы утилизации попутного нефтяного газа в ЭМГ с 2014 года функционируют УКПГ на месторождениях Салтанат Балгимбаев (НГДУ «Жайыкмунайгаз» в Исатайском районе) и Восточный Макат (НГДУ «Доссормунайгаз» в Макатском районе). Обе установки в настоящий момент снабжают природным газом население трех районов Атырауской области.