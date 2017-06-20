Алматы. 20 июня. КазТАГ – По итогам визита в Москву президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева стороны договорились о списании долга КР перед Россией, развитии военно-технического сотрудничества и укреплении союзнических связей, пишет РБК.

Как отмечается, в Кремле во вторник прошли переговоры президента России Владимира Путина и его кыргызского коллеги А. Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров были подписаны 8 документов. Министры финансов подписали протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности КР перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года.

«Было обращение киргизской стороны, чтобы списать, мы пошли навстречу нашим партнерам и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — пояснил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, окончательно утвердить соглашение должна Госдума.

Представители военных ведомств подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества, а президенты — декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства.

Визит А.Атамбаева в Россию — последний для него на посту президента. В октябре в Кыргызстане пройдут выборы, в которых нынешний лидер принимать участие не может: по Конституции страны, принятой после революции 2010 года, возможность пребывания одного человека на посту президента ограничена одним 6-летним сроком.

За 6 лет президенты РФ и КР встречались более 20 раз, нынешняя встреча в Москве – 4-я в этом году. За прошедшие годы отношения с Россией удалось вывести «именно в то русло, в каком они должны быть всегда, — русло стратегических отношений, дружбы, братства», выразил удовлетворение А.Атамбаев.

В.Путин в заявлении для прессы напомнил, что Россия оказывает Кыргызстану значительную финансовую помощь: с 2012 года Москва выделила $255 млн грантами на поддержание бюджетной стабильности, еще $200 млн были выделены на адаптацию КР к условиями работы в Евразийском экономическом союзе, с 2015 года работает совместный фонд развития, в который Москва внесла $500 млн и 28 проектов уже реализуются.

Президенты, по словам В.Путина, подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Кыргызстане является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. В декабре прошлого года А.Атамбаев заявил, что после окончания срока действия договора о пребывании база «должна будет уйти». Срок пребывания базы в 2009 году был продлен на 49 лет.