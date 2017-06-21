Астана. 21 июня. КазТАГ – Байтас Курманов . 31 объект стоимостью свыше Т5 млрд планируется приватизировать в Казахстане в 2017 году, сообщил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

«В этом году планируется продажа 31 «топового» объекта. Из них 6 объектов республиканской собственности, 25 — квазигосударственного сектора, если точнее — 18 из этих объектов принадлежат (госхолдингу – КазТАГ) «Самрук-Казыне». Хотелось бы отметить, что 3 объекта в текущем году уже проданы», — сказал Б. Шолпанкулов на брифинге в среду.