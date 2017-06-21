Алматы. 21 июня. КазТАГ — Владимир Радионов . Информация о запрете изъятия органов для трансплантации после смерти может быть внесена в удостоверения личности граждан Казахстана, считает министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Во многих странах в принципе это (запрет на посмертное изъятие органов для трансплантации — КазТАГ) указывается в базовых документах — удостоверении личности или водительских правах, мы также этот вопрос проработаем. Ну, и сейчас мы вводим особый порядок, разработка идет, чтобы через электронную систему «Правительство для граждан» каждый мог написать соответствующее заявление», — сказал Е.Биртанов в кулуарах V международного конгресса «Здоровье для всех» в среду.

Также он отметил, что в настоящий момент для решения этого вопроса может быть достаточно письменного заявления гражданина.

«В принципе, достаточно письменного заявления, которое будет предъявляться врачам. Безусловно, когда вопрос рассматривается, человек находится в предсмертном состоянии и констатируется смерть мозга, то этот вопрос обсуждается с родственниками. И если есть такая информация, этого достаточно для того, чтобы не изымать органы», — добавил Е.Биртанов.

Министр здравоохранения в очередной раз подчеркнул, что сейчас в рамках действующего законодательства врачи имеют право изымать органы умершего для трансплантации без согласия родственников, и «его родственники не имеют приоритетного права над органами умершего».