Астана. 21 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Нидерланды среди иностранных государств-инвесторов Казахстана занимают лидирующее положение, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров.

«Суммарно Нидерланды инвестируют в Казахстан свыше $70 млрд и являются первой страной по объемам инвестиций в Казахстан. 950 совместных предприятий работают в различных сферах — это сельское хозяйство, промышленность», — сказал Е. Хаиров в среду на казахстанско-голландском бизнес-форуме.

«Буквально сегодня мы с министром увидели еще направления для работы – это инновации, возобновляемые источники энергии и водное хозяйство. Мы видим, что площадка есть и нужно ее развивать», — добавил вице-министр.

Он отметил, что Казахстан уже выполняет прямые рейсы в Нидерланды.