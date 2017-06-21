447 объектов на Т125,4 млрд приватизированы в Казахстане

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Астана. 21 июня. КазТАГ – Байтас Курманов. 447 объектов на Т125,4 млрд приватизированы в Казахстане с 2014 года по 2017 год включительно, сообщил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.
«В рамках исполнения комплексного плана (по приватизации – КазТАГ), начиная с 2014 года по текущий год, продано 447 объектов на сумму 125,4 млрд тенге. Основную долю в сумме занимает, конечно, холдинг «Самрук-Казына» — 82 млрд тенге. Оставшиеся распределены между республиканской и коммунальной собственностью», — сказал Б. Шолпанкулов на брифинге в среду.
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