Казахстанцы смогут сообщать о сбоях в работе сотовой связи на сайте мининформации

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Алматы. 21 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева. Сервис «Народный контроль качества сотовой связи» запустят в Казахстане до конца года, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
«До конца года планируется запуск на сайте министерства (информации и коммуникаций РК — КазТАГ) сервиса «Народный контроль качества сотовой связи», который даст возможность населению отправлять отзывы о различных проблемах и сбоях в работе сотовой связи», — сказал Д. Абаев на отчетной встрече с населением в среду.
В свою очередь министр пообещал реагировать на каждый отзыв и принимать соответствующие меры.
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