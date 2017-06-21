Алматы. 21 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . Сервис «Народный контроль качества сотовой связи» запустят в Казахстане до конца года, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«До конца года планируется запуск на сайте министерства (информации и коммуникаций РК — КазТАГ) сервиса «Народный контроль качества сотовой связи», который даст возможность населению отправлять отзывы о различных проблемах и сбоях в работе сотовой связи», — сказал Д. Абаев на отчетной встрече с населением в среду.